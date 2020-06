Miriam da todo por la salud en tiempos de Covid

Ante el aumento de casos Covid-19 en Sonora, Miriam Lugo, encargada del Laboratorio de Microbiología Epidemiológica en el Laboratorio Estatal, ha tenido no sólo que aumentar horas en su jornada de trabajo si no también sacrificar tiempo con las personas más importantes en su vida, sus cuatro hijos.

“Lo primero que cambió fue que el área donde yo laboró en el Laboratorio Estatal está apartada de lo que es el diagnóstico de Covid, pero dado a las necesidades que hubo por el aumento de muestras, se nos pidió el apoyo”, explicó.

También debido al aumento de muestras ha habido días donde me he quedado hasta las 5 ó 7 de la tarde y mis hijos, especialmente el de 9 años, lo ha resentido más, hasta me reclama que antes a las cuatro ya estaba en la casa, pero le explicó que ahora es diferente”.