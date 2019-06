Mirasoles suma su sexto triunfo

HERMOSILLO, Sonora.- El conjunto de Mirasoles no se mueve de la cima del standing al sumar su sexta victoria en el Torneo Streetball Sahuaro Vida AC, tras doblegar por 46-31 a Lobos en acciones de la jornada 6 del certamen.



La quinteta que marcha con paso perfecto estuvo liderada en ataque por Joel Osorio al aportar trece puntos, secundado por sus compañeros Armando Arvallo con 10 y Lewis Ochoa con ocho.



La escuadra de La Inter se apuntó su cuarto triunfo del campeonato al vencer en un apretado 52-49 a Acabalados, producto de la eficiencia de Alejandro Rodríguez que lució con 16 unidades, de los cuales nueve fueron desde el perímetro.



Los otros elementos que aportaron por la cuenta ganadora fueron Yoel Figueroa, también con tres triples para cosechar 15 puntos, con la ayuda de José Miranda y sus trece en la cuenta personal.



El equipo de Dragones mejoró su récord a tres ganados por tres perdidos luego de superar por 44-36 a Leapers, de la mano de la dupla conformada por Joel Vega con once puntos y Víctor Cázarez con 10.



En el otro enfrentamiento de esta semana, el equipo de Lobos se adjudicó su segunda victoria en el certamen al doblegar por 43-39 a Monstars, con Alberto Rambo como su mejor canastero con once unidades.