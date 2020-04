Miedo, depresión y pesimismo afectan a pacientes de Covid-19

Reconocer la situación a la que se está enfrentando, programar una rutina diaria, alejar los pensamientos negativos y evitar caer en un miedo irracional, son algunas de las medidas que los pacientes con Covid-19 deben de tomar para no deprimirse, aseguran los expertos.

La doctora en Ciencias para la Familia, Lilia Encinas Norzagaray, explicó que la pandemia del Covid-19, está creando incertidumbre en la población y al mismo tiempo está causando cambios a nivel conductual, emocional, fisiológico, incluso, a nivel cognitivo.

“Estamos enfrentando una situación que, hasta cierto punto, es desconocida para nosotros. Es una enfermedad novedosa, no sabemos mucho de ella, estamos al día con lo que va descubriendo la ciencia acerca de la enfermedad y cómo tratarla.

Esto nos sumerge en una situación de crisis”, dijo, “donde hay un trastorno temporal de desorganización, porque mi capacidad para entender la situación ahorita la tengo interrumpida, no tengo las herramientas necesarias para poder afrontarla y esto pues hace que tengamos una serie de cambios en estos niveles”.

La sicóloga clínica destacó que la situación podría empeorar cuando una persona se entera que contrajo el virus y podría caer en pánico, precisamente por la falta de información al respecto y no hay certeza de la enfermedad ni de cómo enfrentarla.

“Es muy importante en estos momentos hacer un análisis y reconocer lo que estamos sintiendo: Si tengo miedo, si tengo angustia, pánico, si tengo incertidumbre, etcétera y tratar de colocar un poco de orden a través de ciertas rutinas que nos hagamos; esto nos ayudará a situarnos.

“Si tengo pensamientos negativos, tener un poco de racionalización. Aceptar que tengo miedo, que es lógico y es normal, porque no sé qué va a pasar con mi salud. Pero mi miedo tiene que ser racional y tiene que ser llevado a la acción”, expuso.

NO AL MIEDO IRRACIONAL

Es muy importante no caer en un estado de miedo irracional, subrayó, porque eso hará que el sistema inmune se deprima aún más y entonces se puede agravar la situación.

Otra de las recomendaciones para los pacientes de Covid-19 y personas de su alrededor, es no mal informarse sobre la enfermedad y solamente acatar lo que dicen las fuentes oficiales y estar siempre conscientes por lo que están pasando o les acaban de diagnosticar.

“Yo estoy hablando de una situación que no se ha agravado. Que estoy contagiada, me acaban de dar la noticia, entonces ¿qué debo de hacer para que esto no me coloque del otro lado de la estadística?.

“Hay que mantener información oficial, puntual, de lo que me están recomendando y no más. Sobre todos hay mucha información que no es confiable y que nos hace entrar en pánico y lo único que hará es desorientarnos”, apuntó.

Lo primordial es tener claro que no se tiene el control de la enfermedad, expuso, pero sí puede controlar sus reacciones, controlar los pensamientos para que estos a su vez controlen su comportamiento.

CÓMO IDENTIFICAR SI NECESITO AYUDA

Para identificar cuándo es el momento de solicitar ayuda sicológica profesional, la experta en salud mental indicó que el paciente presentará sensaciones muy evidentes que literalmente le quitarán el sueño y serán muy difíciles de controlar por sí mismo.

Uno de los cambios que la persona detectará, incluso sin haberle confirmado de haberse contagiado por el virus, son los de tener dificultad para dormir, dolor de cabeza, temblores, taquicardia, irritabilidad en el carácter y ganas de llorar.

“Sentiré que tengo comezón en una parte específica del cuerpo de una forma inexplicable; no tengo alergia, pero tengo una fijación por algo; probablemente mis defensas se empiezan a bajar, me duele un poquito la garganta y digo: Es el coronavirus que ya me llegó y a lo mejor no es cierto.

“A nivel emocional tengo pensamientos de que ya es el fin, que ya nos vamos a morir todos, tengo pensamientos muy derrotistas y catastróficos, y si estoy experimentando todo esto, pues es el momento de buscar ayuda especializada”, externó.

La doctora Encinas Norzagaray, junto con representantes de otra asociaciones, como Red Sonora de Apoyo Sicosocial en Crisis, brindan apoyo sicológico, vía telefónica ante la pandemia y son atendidos por un grupo de especialistas en intervención en crisis que están dispuestos a escucharlos marcando a la multilínea 6624548484.