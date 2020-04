Médicos familiares ofrecen sus servicios a domicilio en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Ante el riesgo que puede significar ir a hospitales o centros de salud en estos momentos debido a la contingencia sanitaria ocasionada por el covid-19, médicos familiares en Hermosillo ofrecen sus servicios a domicilio, para que la gente pueda tener consultas en la comodidad y seguridad de sus hogares.

Uno de estos doctores es el médico familiar del Instituto Méxicano del Seguro Social, Guillermo Vargas, quien empezó a notar como muchos de sus pacientes, los cuales son en su mayoría personas de la tercera edad, dijeron tener miedo de ir a la consulta de rutina por que no tenían como trasladarse y no querían agarrar el transporte público o infectarse en los hospitales.

Al ver esta situación el médico decidió ofrecer sus servicios a domicilio y a un costo menor a los de cualquier consulta con un doctor particular, para de esa manera poder ayudar a sus pacientes y no exponerlos a resultar contagiados de coronavirus.

Esta iniciativa nació por la necesidad que hay, la gente tiene miedo de salir y exponerse, entonces a mi se me ocurrió llevar el servicio a casa de ellos, a un bajo costo y con todas las medidas adecuadas de higiene y seguridad", explicó.

"Decidí lanzarme en redes sociales porque es por donde esta la gente está al tanto y me sorprendió como mucha gente empezó a llamarle, fue algo que les gusto mucho, yo he visto un buen recibimiento por parte de las familias y me comentan que es un poco volver a lo de antes, antes el médico de cabecera iba a casa, entonces es retomar eso y es algo que a mis pacientes, que casi todos son mayores de 60 años, les ha agradado mucho", afirmó Vargas.

El también médico familiar, Jorge Harody Sánchez Torres ofrece el mismo servicio después de las 14:00 horas e invita a la sociedad a no ver los hospitales como un riesgo para ellos, si no ver la importancia de no saturarlos en estos momentos y no exponerse a salir de no ser necesario.

"No porque estemos en contingencia quiere decir que las enfermedades van a detenerse o las condiciones que uno traiga van a esperarse hasta que pase la contingencia, las enfermedades siguen, pero si existen opciones de atención a la salud como este caso, que es una consulta a domicilio, la tomen".

"Si se puede aprovechar este tipo de servicios hay que sacarle provecho, porque así no solo no te expones al no salir de casa, si no que proteges a otras personas a tu alrededor en caso de que tu tengas una infección impotante, sea o no coronavirus", señaló.

Ambos doctores ofrecen la consulta a cualquier área de la ciudad por 500 pesos y dan atención a todo aquel miembro de la familia que no requiera atención urgente, ya que estos casos recomiendan asistir al hospital de su preferencia.

Como contacto a los doctores:

Guillermo Vargas: a través de su página de Facebook @Guillermo Vargas o en el teléfono 6621765769

Jorge Sánchez: 6624690530