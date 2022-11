VIDEO: Maynor, migrante hondureño, “vive sueño hermosillense”

HERMOSILLO, Sonora.- Para Maynor Cruz Flamingo el salir de su natal Honduras nunca fue una opción, pero a causa de un accidente familiar lo obligó a irse de su país a buscar a uno de sus hermanos menores y siete años después asegura vivir el “sueño hermosillense”.

El joven de 34 años, quien es egresado de Ingeniería Eléctrica en el Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Hermosillo, relató que un 4 de noviembre de 2015 llegó a Hermosillo en busca de uno de sus hermanos menores, quien viajaba en “La Bestia” hacia los Estados Unidos y al caer perdió sus extremidades inferiores.

Para esta fecha yo estaba por graduarme en mi país y pasó un accidente en mi familia, el cual un hermano mío sufrió un accidente y a raíz de eso tomé la decisión de salir de mi país y buscarlo y encontrarlo”, contó,

Al enterarse del suceso para él fue muy fuerte, ya que su hermano de 25 años estaba en un país y ciudad extraños en donde no contaba con nadie de su familia, por lo que otro de sus hermanos decidió adelantarse a la búsqueda.

“Cuando pasa el accidente otro hermano va a buscarlo a él, cuando ya lo encontró decido también venir en apoyo. Gracias a Dios fue rápido, porque cuando él habló mencionando el problema que tuvo ya decía en qué hospital se estaba recuperando, mi hermano en encontrarlo se tardó 20 días”, dijo.

Alrededor de cinco días después llegó Maynor, a quien le faltaban alrededor de cuatro meses para graduarse de la Licenciatura en Ciencias Militares en la Universidad de Defensa de Honduras dejó todo para volar a Hermosillo.

“Imagínese ver a su sangre en silla de ruedas, no creía que en ese momento, es algo difícil de creer pero a medida que iba pasando el tiempo nos acostumbramos”, expresó, “él fue la razón por la cual yo salí de mi país para darle apoyo moral para que él se sintiera bien a pesar de su situación”.

A las pocos meses, Maynor decidió volver a la escuela para tener una oportunidad de mejorar su calidad de vida, se desanimó al ver los costos elevados que para él eran imposibles de pagar y aunque fue a buscar información a pocos días de que se realizara el examen de admisión decidió intentarlo.

Antes de entrar al Ejército, en la secundaria salí de un bachillerato técnico en electricidad, ya tenía conocimientos de electricidad. Era estudiar Matemáticas o ingeniería, una de las dos quería y me decidí por Ingeniería Eléctrica en junio del 2016”, añadió.

VIVIR EN LA GLORIA

Para él, vivir en México es similar a la gloria por las oportunidades y ventajas que se le han presentado a lo largo de estos siete años y que en su natal Honduras no son posibles.

Maynor Cruz Flamingo, migrante hondureño

Yo me siento contento y agradecido con Hermosillo con su gente, con el apoyo y las oportunidades que me han dado, mis amigos del futbol, de la escuela y del trabajo. El que persevera, alcanza. Si se propone algo y sabe que es por su bien, y ese bien arrastra a mucha gente que está detrás de usted, adelante”.

“Estoy agradecido con la gente con la que he estado, se ha hecho todo bien, estoy muy agradecido, muy agradecido”, manifestó.

“Ir a la ceremonia (de graduación), era algo que yo venía, no soñando, sino que en dos veces se me pasó esa oportunidad de graduarme. He estado a poco de la graduación pero por equis u otro motivo no se realiza, la última fue antes de venirme para acá y en la ceremonia iba rebobinando todo el camino que tuve que recorrer para poder lograrlo. Me sentí feliz”, expuso.

LAS OPORTUNIDADES

Maynor trabaja en una empresa de paneles solares y ha sido una sorpresa para él tener una oferta para realizar un proyecto de parques solares en los Estados Unidos, además se ser arbitro de futbol.

“Si sale gracias a Dios y si no también gracias a Dios, yo lo veo como una recompensa de tanto que he anhelado, que he arrastrado, creo que me ha obsequiado eso”, dijo.

Maynor vio una oportunidad en México, una oportunidad para sobresalir y hacer algo para él y sus padres y hermanos, quienes trabajan en Hermosillo como vendedores de dulces y su padre trabajaba enseñando a manejar vehículos pesados.

“Antes del accidente yo jamás pensaba salir de mi país, pero en vista de lo que pasó son otras expectativas”, expuso, “nunca lo miré como un bache, todo migrante que sale de su país y llega a otro país va con la mentalidad de hacer algo bien y mejorar la calidad de vida tanto de uno como de la familia, no considero o nunca consideré que México sería un bache para mí”.

Egresó del TecnM en octubre pasado y espera que en cinco o diez años pueda tener su propia empresa en la línea de paneles solares en la ciudad o en Honduras para apoyar a la gente.