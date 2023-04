Más de 100 feligreses realizan el Viacrucis en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima en Viernes Santo

HERMOSILLO, Sonora.- Con gran fe y devoción, más de 100 feligreses de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima realizaron ayer el tradicional Viacrucis en el Viernes Santo.

En punto de las 10:00 horas, inició el recorrido desde el Centro de Catecismo número 6, ubicado en las calles Ignacio Romero y Tabasco, el cual culminó en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, en Guadalupe Victoria y Zacatecas de la colonia San Benito.

El párroco Jorge Alberto Cota explicó que el sentido del Viacrucis es caminar siempre tras los pasos de Jesús como signo de comunión con él y la comunidad.

Eso quiere decir, ahí vamos como pueblo, como comunidad llevando la cruz, compartiendo también, que la carga no sea de uno nomás. Ese sentido, el caminar, siempre vamos tras los pasos de nuestro Señor.

Pero aplicarlo a nuestra vida, también, pues el sufrimiento es parte de la vida y hay que saber llevarlo con esperanza, acompañados, que no sufra alguien solo y atrae mucho, en la piedad popular, la figura de Jesús con la cruz, maltratado, como que se identifica más la persona con un Jesús sufriente que con un Jesús Resucitado”, dijo.

El Viacrusis de las 14 estaciones se realizó en una caminata de aproximadamente un kilómetro, distribuidas a lo largo del trayecto en las viviendas de los mismos participantes.

El padre Jorge Alberto Cota manifestó que la ceremonia más importante del Viernes Santo no es el Viacrucis sino la adoración de la cruz, que es cuando Jesús muere en la cruz y expresa sus palabras más significativas, las cuales son siete y se hace una reflexión en una ceremonia después del Viacrucis.

A dicha celebración se le denomina la Meditación de las Siete Palabras, donde se recuerdan las famosas frases que han trascendido a lo largo de la historia católico-cristiana.

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?’, esa es una de las palabras de Jesús, las cuales se recuerdan durante la ceremonia que se realizará a las 12:00 del mediodía donde viene una meditación sobre esas palabras. ‘Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen’, son las últimas palabras que el Señor pronunció en su pasión.