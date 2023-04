Fariseos de El Tronconal celebran Semana Santa con tradicional "chicotiza"

HERMOSILLO, Sonora.- La fe en Cristo es la clave para soportar los latigazos que recibieron ayer algunos fariseos de la ramada del ejido El Tronconal, como parte de sus festividades de Semana Santa.

Para conmemorar la Pasión de Cristo durante el Viernes Santo, los 110 fariseos que pertenecen a la ramada del ejido ubicado en el kilómetro 6, de la carretera federal 14, Hermosillo-Moctezuma, realizaron la tradicional “chicotiza” que año con año se lleva a cabo en el pueblo.

Rodrigo Zamora, el capitán de la ramada, explicó que cada Viernes Santo se realiza una procesión en la que marchan los fariseos de la ramada por las catorce estaciones del Viacrucis, representadas por una cruz de madera que fueron colocadas por distintos puntos del pueblo.

Detalló que luego de la marcha, los fariseos vuelven a la ramada, instalada en el campo de beisbol, para iniciar con la famosa “chicotiza”, que consiste en que algunos fariseos reciben latigazos como forma de limpiar sus pecados.

Te puede interesar: Fariseos vivirán hoy la Pasión de Jesucristo: Tradiciones de Semana Santa se mantienen vivas en El Tronconal con la procesión y bendición de cruces

El capitán indicó que la mayoría de los hombres que sales de fariseos durante la Semana Santa es por devoción a Dios o porque realizan una promesa o una petición, ya sea por motivos de salud o que les cumpla algún milagro, y el dolor y el sufrimiento, es una forma de pagarle al Señor.

Con tan solo 14 años de edad, Isaac Lugo, participó por primera vez como fariseo en la ramada del ejido El Tronconal, a manera de petición a Dios para que mantenga en buen estado su salud y la de su familia.

Desde temprana edad, la tradición de los fariseos le ha llamado mucho la atención a Isaac, pues uno de sus hermanos y dos primos son fariseos, y pesar de vivir en la colonia Paseo de Palma, de Hermosillo, la manda consistió en salir en la ramada de El Tronconal.

Durante 19 años, Francisco Manuel Zamora, fue fariseo en la ramada de El Tronconal, pero desde hace cuatro años, se le presentó una complicación de salud que lo hizo tomar una pausa en la actividad para recuperarse, no sin antes hacerle una promesa a Dios si lograba salir adelante.

Era fariseo, 19 años salí, nomás que me enfermé, una parálisis facial me quiso dar y estoy cumpliendo la manda, ahorita, ya no soy fariseo y por eso me están pegando.Me dieron 40 azotes y así va a ser cada año durante 10 años,porque así lo prometí.