María Dolores habla del dolor al perder a su esposo en las pasadas lluvias en Hermosillo

HERMOSILLO.- “Tengo mucho coraje, no puedo creer que pasemos por un dolor tan grande por culpa de las autoridades, del mal manejo, de la mala planeación y de su falta de cuidado en el trazo de las calles y drenaje de toda la ciudad”, dijo entre lágrimas María Dolores Téllez, esposa de Rodrigo Sanudo Urrea, quien murió ahogado el pasado sábado, durante las lluvias.

Estoy indignada, veo el lugar donde fue el accidente y no puedo creer el tamaño del tubo de desagüe que se supone debe filtrar el agua, ese tubo no tiene la capacidad de absorber o dejar pasar tanta agua o basura y no necesito ser ingeniero, ni arquitecto para verlo, si con una bolsa se tapa”, argumentó molesta.