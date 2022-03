Marco necesita operación a corazón abierto

HERMOSILLO, Sonora.- Debido a una malformación congénita, el menor Marco Abdiel Navarro Ibarra debe ser operado a corazón abierto lo más pronto posible, pues su corazón ha comenzado a afectar su calidad de vida, y la de sus familiares.

Marco Antonio Navarro Urquidez, padre del pequeño, de siete años, comentó que le diagnosticaron la cardiopatía durante su nacimiento, pero hasta ahora solo había requerido tratamiento médico.

Fue hace unos meses cuando notaron que el niño se agitaba con frecuencia, y no podía hacer actividades físicas con normalidad, por lo que decidieron valorarlo nuevamente.

"Mi hijo tiene una cardiopatía llamada comunicación interventricular y una obstrucción en una de las arterías, entonces tienen que tapar el soplo y adherir espacio a una vena, para que su corazón quede bien", explicó.

"Debido a esto él tiene baja oxigenación en la sangre, se agita a ratos, no puede hacer deporte, ni caminar mucho, y eso obviamente nos preocupa y afecta como padres", dijo.

A Marco lo operan en mayo y necesita nueve donadores

Aunque la cirugía está programada para el próximo 09 de mayo, los médicos le han solicitado a Marco Antonio que se dedique a reunir once donadores de sangre, ya que este requisito es vital para que no la cancelen.

El joven declaró estar muy preocupado de esa posibilidad, por lo que pide a la sociedad que le apoyen, y acudan a donar sangre y plaquetas para su hijo.

"La cirugía está programada para el 09 de mayo, pero me dijeron que no me basará en la fecha, sino en los donadores, que es lo importante, porque sin las unidades no pueden hacerla", comentó.

"Las personas que quieran venir a donar, yo les pido que se comuniquen conmigo; yo me iría en la noche a hacer la fila para que no batallen, y puedan venir ellos descansados", dijo.

Marco Abdiel requiere nueve donadores de sangre y dos de plaquetas, las cuales pueden ser de cualquier tipo sanguíneo, aunque solicitan O positivo de manera preferencial.

Ayuda a Marco Abdiel

¿Dónde puedo comunicarme si deseo donar?



Con el padre de Abdiel, al teléfono 662 380 8963

¿Dónde debo acudir a donar?

Al Banco de Sangre del Imss, en el HGZ 2, ubicado en la calle Juárez.

¿Cuáles son los requisitos de donación?



Ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos, tener menos de 60 años, no haber tenido Covid-19 en los últimos 30 días, y no tener alguna enfermedad infecciosa activa al momento de la donación.