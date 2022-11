Marcha en defensa del INE: Se manifiestan en Hermosillo contra la Reforma Electoral

HERMOSILLO, Sonora.-En contra de las Reformas en Materia Electoral, ciudadanos de Hermosillo se reunieron frente a la plaza Emiliana de Zubeldía, para la marcha nacional por la defensa del INE.

Este evento, el cual se llevó a cabo de manera nacional en los 32 estados, es la tercera manifestación que se lleva a cabo en la ciudad por la misma causa.

Los participantes aseguran que es un movimiento apolítico, sin otro fin que la defensa de la democracia, y la prevención de una nueva "dictadura" en el País.

El recorrido iniciará frente a las Escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora, por la calle Rosales, hasta la plaza Bicentenario.

"EL INE NO SE TOCA", COREAN MANIFESTANTES

Fotografía: Teodoro Borbón

"El INE no se toca", corean al unísono los participantes de la marcha nacional por la defensa del INE, durante su arranque.

El contingente, dividido en filas de seis, abarca todo el bulevar Rosales, camino a la plaza Bicentenario.

Con pancartas como "La democracia es Ley"; "El INE no se toca"; :Sin democracia no hay Libertad", los ciudadanos dicen no, a las Reformas Electorales que propone el Gobierno Federal.

La mayoría de los ciudadanos participantes van vestidos de blanco o rosa, color que distingue al movimiento.