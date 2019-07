Mamás tienen razón: Caldos quitan el calor

HERMOSILLO, Sonora.- Las mamás hermosillenses no están equivocadas: Consumir caldos en verano sí ayuda a mitigar el calor.



El médico Francisco Muro Dávila afirmó que la percepción de que un buen caldo puede ayudar a quitar la sensación de calor se debe a un efecto físico.



Aumenta la temperatura corporal, empiezas a sudar y tu sudor hace que te refresques con el aire, simplemente es un fenómeno físico", explicó.

El especialista en la salud recomendó mantenerse hidratado durante el verano y no exponerse a altas temperaturas en las horas pico de calor en el día.





COMENSAL DICE: HIDRATAN



María del Carmen Ovalle Rivera, vendedora de frutas y verduras, dijo que los caldos son como un suero que hidrata al cuerpo y por eso cuando las temperaturas están arriba de los 40°C, algunas mamás prefieren que sus hijos consuman el caldo de albóndigas o un cocido.



"Dicen las mamás: Aunque me demanden los hijos les voy a dar de comer un caldo porque les da energía al cuerpo, hidratan, agarra fuerzas el cuerpo porque mucho se sienten mareados, cansados con el calor y eso les da fuerza", expuso.





SIN CHILE



Luis Carlos Fuentes Díaz, comensal, indicó que el caldo se mantiene en el gusto de su paladar y sí le quita el calor, ya sea con chile o sin chile.



"Cuando te lo comes sin chile el caldo te quitas el calor, de hecho ahorita venía de la calle y sí quita el calor", dijo, después de degustar la tradicional comida en el Mercado Municipal.



Sin importar si hace frío o calor, la preferencia por los caldos se mantiene en el gusto de quienes habitan en Hermosillo, porque el sabor singular de la comida se disfruta, aseguró la comensal Emilia Cervera.



"Si hace calor o hace frío, si traes ganas de comer un caldo te lo vas a comer, y como yo traía ganas de comer un menudo pues eso me comí ahorita, no sé si quitará el calor a mí me encanta", aseveró.



Otros prefieren el café negro caliente para quitarse el calor, pero no niegan que degustar un caldo después de un arduo día de trabajo les beneficia porque quita el hambre y da fuerza para continuar el resto del día.