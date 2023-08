Mamá pide justicia tras muerte de su hijo de 7 años en Hermosillo; fue atendido en el HIES

HERMOSILLO, Sonora.- Su mamá fue a despertarlo ayer, pero él ya estaba morado, sin vida. Jesús David Medina Robles, de 7 años de edad, estaba en su hogar, en su cama, después de que durante una semana sufrió fiebres y diferentes malestares, sin que tuviera un diagnóstico, aunque su mamá lo llevó en dos ocasiones al HIES.

Carmen Robles Inzunza, mamá del pequeño, compartió que sus cuatro hijos, de 9, 7, 6 y 5 años, comenzaron desde el lunes con síntomas como dolores de cabeza, vómito, dolor de estómago y fiebre.

Preocupada los llevó en dos ocasiones al Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES), pero los médicos del área de Urgencias le decían que sólo era una infección, y que les diera paracetamol y electrolitos orales.

La enfermedad avanzó a tal grado que el niño falleció la madrugada de ayer, recostado en su cama, donde desde el pasado jueves se quejaba de no poder levantarse por el dolor de cabeza.

"Comenzaron con síntomas desde el lunes, el niño (Jesús David) primero, y la niña el martes; tenía dolor de cabeza, vómito y calentura, y cuando los llevé al DIF (HIES) los doctores nomás le revisaban la pancita y decían que era una infección, pero no les hicieron estudios de orina o de sangre para ver qué tienen realmente.

Les dieron paracetamol, suero y para la infección, pero no le hacían nada, seguían empeorando los cuatro; hoy sí, ya me internaron a los otros niños y les pusieron un suero, ¿Por qué no me lo atendieron cuando lo necesitaba mi bebé?”, cuestionó entre lágrimas.

UN IR Y VENIR

Durante cuatro días, Carmen Robles y su esposo acudieron en dos ocasiones desde Haciendas del Sur hasta el HIES; de igual forma llamaron a Cruz Roja y los paramédicos decían que no podían trasladarlo, porque el niño no se veía “grave”.

A medianoche, Carmen le dio el medicamento contra el dolor de cabeza al niño por última vez.

Cuando despertó, a las 06:00 de la mañana, su hijo ya no tenía signos vitales, estaba morado y rígido. Paramédicos determinaron el pequeño ya no tenía signos vitales.

En la noche, a las 12:00 le di el medicamento, y en la mañana me levanto a bañar al otro niño que tenía calentura, a las 06:00, y ya veo que el niño ya está morado, ya estaba duro, ya no se movía”, indicó la madre.

“Yo los llevé dos veces al hospital, marcaba a la ambulancia y no se los llevaban, ¿yo cómo me los voy a llevar si no tengo recursos?, no tengo carro, no tengo nada”, expresó entre llantos.

A las 08:00 horas personal del Servicio Médico Forense (Semefo) trasladó el cuerpo de su hijo a la Fiscalía.

La madre de familia externó su desesperación, pues sus otros tres hijos están hospitalizados. Una persona le ayudó para que pudiera pagar los funerales de su hijo.

Te puede interesar: Acusan familias falta de seguridad en el HIES

EXIGE JUSTICIA

Carmen Robles afirmó que desea que se haga justicia por lo que le pasó a su hijo y que los responsables paguen por no hacer su trabajo correctamente.

Al respecto Cruz Roja Hermosillo señala que atendieron al niño el miércoles y sus padres decidieron continuar con el tratamiento en casa.

Señalan que ayer atendieron al llamado, pero el pequeño ya estaba sin vida.

Se preguntó a la Secretaría de Salud detalles de este caso, pero hasta ayer por la noche no hubo una respuesta.