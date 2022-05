Acusan familias falta de seguridad en el HIES

HERMOSILLO, Sonora.- Familiares de pacientes del Hospital Infantil del Estado (HIES) se quejan por la falta de seguridad que hay en la zona y denuncian haber sido víctimas de robos, asaltos e incluso falta de confianza al momento de dejar a sus hijos hospitalizados.

“Aquí nunca hay seguridad, los guardias siempre están sentados, casi todos son ancianos, y la verdad que no pueden hacer mucho; el guardia de la noche se duerme todo el tiempo, y si lo despiertas se enoja y se pone renuente”, se quejó Rafael Lerma, quien tiene una sobrina hospitalizada por rickettsia.

Un día vi al guardia de la noche dormido, le toqué la puerta para despertarlo y me dijo que no me pasara de v... ”, contó.

Aunque la mayoría de los familiares de pacientes supieron del intento de robo de una menor el pasado martes dentro de las instalaciones del Hospital Integral de la Mujer del Estado (contiguo al HIES), afirman que no han visto que se incremente la seguridad.

Ningún médico ha tocado el tema, dijeron, ni les han dado alguna palabra para confortarlos ante el temor de que les suceda lo mismo, lo que consideran una muy mala atención y una falta de empatía.

“Yo tengo a mi nieta hospitalizada por hidrocefalia y paso como si nada a verla; sí me piden la credencial, pero nomás, no me dicen nada, ni me preguntan nada, y ahí dentro me puedo quedar y nadie me pregunta qué es mía la niña”, afirmó Guadalupe Córdoba.

Uno como familiar ve doctores todos los días y ni modo de preguntarles a todos: ‘¿Quién eres? Muéstrame tu cédula, o lo que sea’. Muchos se repiten, otros son nuevos, sobre todo el fin de semana, entonces esperaría yo que el hospital al menos me dijera a mí, como abuela, qué va a hacer para proteger a mi nieta”.

“BLANCO” DE LA DELINCUENCIA

Fuera del hospital, las personas que tienen que quedarse porque tienen a menores hospitalizados han sufrido robos hasta en las mismas escalinatas del lugar y, afirmaron, jamás recibieron apoyo por parte del personal de seguridad, ni tampoco vieron patrullas haciendo rondines.

La preocupación ha aumentado luego que el martes por la mañana una mujer fuera detenida por intentar robar a una recién nacida.

Se cuestionó a la Secretaría de Salud si se reforzaría la seguridad, pero al cierre de la edición no había respuesta.