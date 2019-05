Malvivientes y suciedad abundan en canal contiguo a un jardín de niños

HERMOSILLO, Sonora.- Ante el peligro que representa la presencia de malvivientes y la quema de basura en un canal embovedado contiguo a un plantel escolar, vecinos de la colonia Jerez del Valle piden atención por parte de las autoridades.



José Gastélum, uno de los residentes aledaños al Jardín de Niños "Dolores Cortez de Ishida", puntualizó que es preocupante la situación en la que se encuentra el afluente, pues está situado detrás de la institución, cerca de donde juegan los niños.



"Lo que más nos intranquiliza es que es pasadero de malandros, como hay una parte embovedada, no se ve nada y por ahí se meten; a veces empieza a salir humo y es porque o están quemando basura, o andan quemando cables.



"Dios guarde provoquen un incendio y se pase al kínder, o se lleguen a acercar a los niños, porque juegan aquí en la parte de atrás y andan cerca del cerco, es peligroso", enfatizó.



BASURERO CLANDESTINO



El señor detalló que el canal, que cruza la calle Pedro Bracamonte, casi esquina con Carlos Balderrama, es utilizado como basurero clandestino, lo que podría también ser nocivo para la salud.



"Ya sabemos que de nada sirve que venga el Ayuntamiento y lo limpie, mientras la gente siga echando el cochinero ahí, porque ahorita está limpio, pero a veces está rebosando de basura", indicó.



Guadalupe Martínez, otra vecina, expuso que aunado a los residuos que la gente lleva y el paso de malvivientes, está el problema de la maleza, ya que la calle Bracamonte no está pavimentada.



"Pasan muchos carros y eso ayuda porque donde está el rodado no sale nada, pero las orillas se llenan de ramas y salen muchos moscos", añadió, "esa calle debe ser pavimentada o por lo menos mantenerse limpia".