"Mágalo" conquista como el Santoclós de Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- De una u otra forma todos han oído hablar de él o lo conocen. Quizá los atendió en uno de sus negocios, porque sí, todavía "despacha" o tal vez le entregó un caramelo en la casa del "Santoclós de la Modelo"; es por ello que Miguel Ángel Figueroa Salcido es un ícono de Hermosillo.



Recuerda como si fuera ayer ese diciembre de 1995 en el que decidió vestirse de Santoclós para levantar el ánimo en los hermosillenses; ese año fue muy duro, pues en diciembre de 1994 el peso perdió su valor frente al dólar.



Por supuesto en la capital del Estado el pesimismo se reflejaba en todo, hasta en la ausencia del espíritu navideño.

"En el siguiente año se reflejó eso, en el ‘95 se fueron altos los intereses de los bancos, había mucho pesimismo en la gente, todo mundo en diciembre y ni siquiera adornos se veían", recordó.Así que no lo pensó dos veces. Él buscó el traje rojo y las barbas blancas mientras que su hijo le ayudó a decorar con luces su casa. Así nació el "Santoclós de la Modelo".Su show empezó como algo pequeño. Ahora esos trece días son una fiesta y desde temprano empiezan a llegar los vendedores ambulantes y los niños que con ansias esperan entregarle su cartita. Ahí ha habido de todo, hasta peticiones de mano.Presenta dos shows al día y regala cerca de 47 mil paletas cada temporada.Siempre está de buen humor y le sobran las anécdotas. Como la de un señor que calzaba unas chanclas y le regaló 500 pesos para que ayudara a "alguien más jod... que él"."Me da el billete...¿y esto? le dije, me dice: ‘Me motiva para que usted le dé a gente más fregada que yo’, ah le dije, tú dalo, ‘no’, me dijo ‘a mí me van a engañar a usted no le engañan porque ya tiene más experiencia en esto‘.Estuvo a punto de decirle que mejor se comprara unos zapatos, pero lo aceptó.Un billete de 500 pesos está en la pared de su oficina en recuerdo de ese hombre, aunque no son los 500 que le dió, aclaró.Es dueño de algunos negocios en el Centro de Hermosillo, entre ellos se encuentran las famosas tortas Las Humaredas y La Familiar."Empecé en el Mercado, mi padre tenía este negocio, y era como el de los pueblos, vendía catres, ropa, bueno, de todo", apuntó, "cambiamos de giro a mercería".Explicó que fue de los primeros que hizo contacto con el actor Jesús "Choby" Ochoa, y lo contrató para el comercial de Las Humaredas, sí, ese que termina con la famosa frase: "Panza llena, corazón, ¿qué hacemos?".Ha sido acreedor de reconocimientos por parte de la logia Masónica, Premio a la Filantropía en Sonora y una calle del Centro lleva su nombre; pertenece al Club Rotario, ha sido presidente del patronato de Bomberos."Mágalo" en sus 74 años de vida puede presumir que se ha dado tiempo para todo y para todos.