Maestro jubilado pinta la belleza del mundo

HERMOSILLO, Sonora.- Para ayudarse económicamente y exponer su arte, Ramón Federico vende sus cuadros en la colonia Villa Bonita.



El artista es un maestro de secundaria jubilado, quien siempre disfrutó de la pintura y hoy en día se dedica a ella para mostrar cosas que lo inspiran y a la vez obtener un recurso extra.



“Mis pinturas son una observación de la belleza en el mundo”, explicó, “paisajes que creo tienen color y belleza son las cosas que me gusta pintar o reproducir y aunque en alguna ocasión es posible pintar algo propio, las necesidades de vender mis cuadros hacen que busque diseños y yo le pongo mi propia creación con variaciones y cambios”.



La Torre Eiffel, hermosas playas soleadas, bosques repletos de plantas y animales exóticos o colibríes volando son algunas de las pinturas que muestra a la gente que pasa por el bulevar Quintero Arce, punto en el que tiene ya más de seis meses.



“Mis obras siempre las doy a un precio muy accesible, porque yo hago mis propios bastidores y casi todo el material con que las creo”, dijo, “aparte también porque es algo que disfruto y me relaja enormemente, para mí es un ‘hobby’ y si con eso me puedo ayudar, la bendición pues es más grande”.