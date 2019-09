Madrugan para tener buen lugar y disfrutar del tradicional desfile

HERMOSILLO, Sonora.- Desde hace 32 años Alicia García Rojas nunca ha faltado a un desfile de la Independencia de México, primero acudió acompañada de sus hijos, ayer fue con su esposo.



García Rojas, de 77 años de edad, comentó que desde hace tres décadas empezó a ir a los desfiles para llevar a sus hijos, en ocasiones para que participaran y en otras como espectadores.



"Pues mi hijo el más chiquito tiene 33 años y ya venía con él, ya lo traía desde (que tenía) un 1 año, desde entonces hemos venido a éste y al del 20 de Noviembre, nunca hemos faltado", expresó.



Don Ricardo Manuel López, de 79 años de edad, esposo de Alicia, no iba al desfile porque le tocaba trabajar para sacar adelante a su esposa y a sus 7 hijos, explicó ella. Hace 15 años él se pensionó y doña Alicia empezó a llevarlo.



"Nos gusta venir a ver porque es bonito, primero porque teníamos hijos que desfilaban, ahora no, pero ya nos quedó de tradición, nos gusta mucho venir", manifestó.



TEMPRANO



Alicia para este desfile se levantó a las 05:00 horas para alistarse y ganar un espacio para sentarse y disfrutar de las exhibiciones de los soldados, los estudiantes, bomberos y la presencia de aeronaves.



Indicó que sus hijos y nietos no van al desfile porque prefieren desvelarse para dar el Grito de Dolores frente a Palacio de Gobierno.