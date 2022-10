Madre de familia necesita trasplante de pulmones; organizan hamburguesada en apoyo

HERMOSILLO, Sonora.- Una tos extraña alertó a Karina Ponce Piña y a su familia de una rara enfermedad que avanzó por malos diagnósticos médicos y que la dejó sin un pulmón y con el funcionamiento parcial del otro. Para recuperar su salud necesita reunir 5 millones de pesos para septiembre de 2023 y poder pagar un trasplante de pulmones.

La joven de 30 años, esposa y madre de tres hijas, relató que para ella ha sido difícil a lo largo de estos últimos ocho años, al desconocer exactamente su padecimiento.

“Ahorita yo ya no tengo el pulmón izquierdo, no me funciona y el pulmón derecho sólo está al 35% de su capacidad”, contó mientras usa un aparato que le ayuda a llevar oxígeno a su organismo, “es muy cansado, es muy cansado estar así”.

El tratamiento que se le brindó a Karina no le ayudó y cada vez que acudía al médico el diagnóstico era cada vez más desalentador, hasta que le dijeron en 2014 que sólo le quedaban seis meses de vida.

Me dieron de alta ese mismo año en noviembre en 2014 pero nunca tuve mejora. Me dijeron que así iba a vivir, que no tenía remedio, que no había nada que hacer, en ese entonces yo tenía 22 años y mis dos hijas mayores. Me desanimé mucho y no busqué otras opciones, porque era lo que me decían los expertos”.

Este año decidió buscar opinión de otro médico después de contagiarse de Covid-19, quien le ofreció la opción de un trasplante bipulmonar.

“En el Seguro nunca me dieron esa opción, ni siquiera me hacían estudios, me pedían una radiografía cada seis meses pero ahora este nuevo doctor sí me dio esa opción”, expresó, “pero la cirugía es muy cara y sólo por particular, porque cuesta 5 millones de pesos”.

El mes pasado, Karina acudió a Monterrey, Nuevo León, con el único doctor en el país que puede realizar la cirugía y quien pronto le dará el diagnóstico preciso para tomar el tratamiento correcto y poder darle un poco más de tiempo para realizarse el trasplante.

Me dijo que nunca fue tuberculosis, si hubiera sido tuberculosis nunca hubiera avanzado, me dieron tratamiento de seis meses. En vez de ayudarme el tratamiento me afectó más, se me cayó el pelo, se me descalcificaron los dientes, no me podía levantar”, indicó.

“El doctor me dice que apuesta todo a que es un hongo en el pulmón, que no es contagioso”, dijo esperanzada, “pero si no se combate, no se quita. Estamos esperando los resultados de la biopsia y que tomar el tratamiento para que nos de tiempo de reunir la cantidad que necesitamos”.

Hace tres años, se embarazó nuevamente y tuvo a otra pequeña niña, es por eso que busca luchar nuevamente para estar con su esposo, hijas y demás familia.

EN LA LUCHA

Su mamá, Martha Dinora Piña García, mencionó que no se interpuso demanda a los médicos que anteriormente trataron a su hija, debido a que lo que buscan es que recupere la salud.

“Hemos batallado mucho, hemos tocado puertas y la mayoría se nos cerraban. Estamos en la lucha y vamos a sacarla adelante porque es ella y sus tres hijas. Tiene derecho a vivir”, manifestó.

HAMBURGUESADA CON CAUSA

Fátima Suset Salazar, presidenta de la agrupación Vive Corazón Rosa señaló que desde que hubo acercamiento con Karina se iniciaron las actividades de rifas y que también se realizará una hamburguesada con causa este domingo 30 de octubre.

Sí ha sido un poco frustrante el saber que en la posición que está Karina es por negligencia médica”, agregó, “por eso la hemos apoyado con actividades desde que nos la presentaron”.

Bruno Galindo Galindo, mejor conocido como “El Rey del Grill” invitó a los hermosillenses a apoyar a la joven madre el próximo domingo con la compra de hamburguesas que tendrán sus respectivas papas fritas y refresco.

“La venta será en Restaurante Almada Cantina Fina, en la colonia Centenario, en donde el costo será de 100 pesos a partir de las 14:00 horas”, dijo, “es la primera actividad que vamos a realizar pero planeamos hacer más por el resto del año”.

Dentro de las actividades futuras se planea realizar un concierto con causa con artistas de renombre local, agregó la presidenta de la asociación Vive Corazón Rosa, e hizo una invitación a los artistas que gusten sumarse a la causa.

Lo que queremos hacer es un evento masivo porque lo que no tenemos es tiempo”, expresó, “estamos haciendo actividades las primeras fueron para su viaje a Monterrey pero queremos hacer un evento masivo para recaudar pronto el recurso para Karina”.

¡NO HAGA COMIDA EL DOMINGO!

Quienes estén interesados en comprar una hamburguesa pueden comunicarse a través de la página de Facebook “El Rey del Grill” o “Fundación Vive Corazón Rosa”, asi como los artistas que quieran colaborar en el próximo evento a realizarse.