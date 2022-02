Luego de 33 horas, quitan cadenas y pancartas denunciando al nuevo coordinador de la Jefatura del Departamento de Derecho en la UNISON

HERMOSILLO, Sonora.-Después de 33 horas de haber cerrado la Jefatura del Departamento de Derecho en la Universidad de Sonora, la estudiante Serena Aragón Rosas quitó las cadenas y pancartas donde denunciaba al nuevo coordinador de la carrera, Héctor Guillermo Campbel Araujo.

La joven de últimos semestres de dicha área, manifestó que el motivo del paro fue debido a que Campbell Araujo ha sido reelegido por segunda ocasión y no ha impulsado programas que busquen atender o erradicar la violencia en el espacio universitario.

En casos de acoso o disciplina. Si en 2017 fue cuando inició en ese año y él entró en 2018 era para que empezara a trabajar en el.tema del acoso, no participó en la creación de protocolos. La violencia no solo es en lo que se hace, sino también en lo que no se hace, esa falta de acción es lo que nos mantiene atrasados como estudiantes", comentó.