Luchar contra el virus le cambió la vida

Imágenes como sacadas de películas de ciencia ficción son las que Jesús Miguel Apodaca Hernández, médico originario de Agua Prieta, Sonora, ha tenido que ver durante su trabajo como médico general asignado a la línea de primera defensa en la atención a pacientes con Covid-19, situación que le ha obligado a hacer uso de su valentía y vocación para enfrentarlas.

Nunca nos imaginamos esto ni yo ni mis colegas, siempre lo veíamos como si fuera algo de ciencia ficción. Recuerdo en estos momentos a un maestro de preparatoria que decía: ‘Si algo sale en una película de ciencia ficción, es que no faltaba nada para quitarle la ficción’... y tenía razón”, comentó pensativo.

Apodaca, quien labora desde hace tres años en la clínica #16 del Instituto Mexicano del Seguro Social ubicada en Baja California, contó que tanto él como sus colegas sabían que tarde o temprano tratarían a pacientes con la enfermedad, desde que vieron que esta comenzaba a esparcirse por el mundo, pero en lo que no pensaron fue en los alcances a los que llegaría el virus.

“Lo que nunca nos imaginamos era lo que estamos viviendo ahora. El desabasto, que no podemos parar el número de contagios y que iban a caer varios médicos. Colegas que no van a poder tratar a los pacientes que salieron positivos, porque ellos son pacientes ahora”, expresó.

CAMBIO DE VIDA

En Mexicali, Miguel forma parte de un grupo de 10 médicos familiares que se encargan de atender a pacientes con enfermedades respiratorias, para diagnosticarlas e identificar posibles casos de coronavirus.

Estar ahí ha representado un cambio importante en la vida del médico, quien todos los días tiene que pasar un protocolo estricto de limpieza para llegar a casa, donde convive con su esposa y dos hijos, uno de ellos con pocos meses de nacido.

“El protocolo para ir a casa empieza desde antes de salir del hospital. Primeramente me voy al área que nos asignaron para poder bañarnos, ahí utilizó el protocolo para retiro de equipo de protección personal y lavado de manos, para quitarme lo que usé durante la consulta”.

Continuó: “Al salir de la regadera me pongo mi ropa limpia. Antes de subirme al carro me quito los tenis que traía durante el día, me pongo unos limpios, llego a mi casa y todo lo que usé se queda en mi carro, sólo bajo cartera, celular y mochila”.

Ya adentro, expuso, vuelve a cambiarse los zapatos en la entrada, se lava de nueva cuenta cara, manos y desinfecta su teléfono: Sólo entonces saluda a su familia.

“Mi salida es por lo regular a las 2 de la tarde y para llegar a comer a casa pasan hasta tres horas”, compartió riendo. “Aún así siempre hay una sensación de inseguridad y miedo antes de saludar a los seres que amas”.

PIDE CONSCIENCIA

A todos los que aún no creen en el virus, ni se quedan en casa durante esta pandemia, el médico sonorense les pidió que sean conscientes del riesgo que eso significa para ellos y sus familias, ya que esta enfermedad no sólo acaba con muchas de las vidas a las que contagia, si no que además los obliga a morir solos y sin la posibilidad de despedirse de nadie.