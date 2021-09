Lucero rifa muñecas para llevar posada a los Comcáac en diciembre

HERMOSILLO.- Para organizar una posada a niños de la comunidad Comcáac en diciembre, Lucero Granados Núñez elaboró a mano dos muñecas, las cuales rifará para conseguir recursos para realizar el festejo.

También tiene en proceso 70 muñecas más para regalar en Punta Chueca.

Contó que desde hace siete años va a Punta Chueca para conocer sobre tradiciones de la etnia y hace cinco años decidió participar activamente en la comunidad.

Hago esto para que ellos sientan que no están lejos, que nos sientan cercanos y nos vemos como sus hermanos y no se sientan. A raíz de la pandemia cerraron el pueblo para evitar que fuera gente y los contagiara, pero después la gente ya no quería ir, pero es más el peligro que llevamos nosotros a ellos”, comentó.