Localizan a Franciskini, 'el de la carnita asada'; se lo llevaron a posada sin avisar, explica familiar

HERMOSILLO, Sonora.- La tarde de este sábado 3 de diciembre se había reportado la desaparición de Franciskini, 'el de la carnita asada', desde la 9:00 horas, por medio de una publicación de la página "Franchiskini recargado".

Si alguien lo ha visto o sabe donde está (Franciskini) me pueden marcar porfa, se los agradecería mucho. Anda su mamá con el pendiente, porfa ayúdenme a compartir mándenme WhatsApp 6621030905; muchas gracias, compartan", se lee en el mensaje con el que lo buscaban.

Localizan a Franciskini; se lo llevaron a posada

Más tarde, un familiar suyo informó que ya había sido encontrado a salvo y agredeció a todos los que ayudaron con su tiempo para comentar y compartir sobre la búsqueda de Franchiskini.

Explicó que se comunicaron con la familia y les dijeron que se lo llevaron a una posada, aunque lo malo fue que no avisaron, por lo que no sabían donde estaba.

Mi abuela estaba muy preocupada, no paraba de llorar, gracias a Dios y a cada uno de ustedes, lo pudimos localizar. Es hermoso saber que hay muchas personas con quien contar, que están dispuestas en ayudar, de todo corazón muchas gracias y bendiciones", escribió.

Fransikini y su famosa frase "se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada"

"El Franciskini", "El Carnita asada", el del video, sigue ahí en su casa en la colonia Hacienda de La Flor; ya no espera a su tío Margarito porque ya apareció, sigue en los Estados Unidos y se comunicó.

Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada", dice Franciskini en un video que se volvió viral.

Franciskini se gana el corazón de los hermosillenses

"Me dicen el ‘Carnita asada’, no pos ahí me pongo en el bulevar y everybody my friend", contesta Efraín; se instala en dicho cruce para ser grabado y a cambio obtener algunas monedas que ayuden a su familia.

Nunca imaginó que se haría tan popular en redes con la frase y se beneficiaría con regalos como despensas, invitaciones a fiestas, visitas y hasta de una camioneta Explorer con placas Onapafa.

"Vino el bato este del otro lado, y ahí me la puso, mire, ahí la tengo", apuntó, "yo no me la creo la neta, ahí me la pusieron la camioneta, me dijo el bato súbete es tuya, el mentado Juanito El Millonzuqui".