Lluvias bajan hasta en un 20% las ventas en el Centro

HERMOSILLO, Sonora.- Las ventas en los comercios de Hermosillo disminuyeron en un 20% en los últimos días, por las lluvias extraordinarias que han cobrado la vida de dos personas e inundado las calles causando el arrastre de vehículos, informó Rubén López Peralta.

El presidente de la Asociación de Comerciantes de Hermosillo, subrayó que los días lluviosos han inhibido el flujo de ciudadanos no solo en el centro de la ciudad, sino en otras zonas donde hay comercios.

Señaló que dado a los daños generados en casas, vehículos, calles y personas a consecuencia de las últimas lluvias, la gente se limita a no salir a hacer sus compras al ritmo que lo venía haciendo en semanas anteriores tras reactivarse los eventos sociales.

Hasta ahora, dijo, los comerciantes afiliados a su asociación no se han contagiado en esta tercera ola de Covid-19, pues cada uno aplica las medidas sanitarias ya establecidas por las autoridades de salud.

Sentimos nosotros que la disminución se debe más por el tema del agua (lluvia) no tanto al incremento de los casos de Covid. Sondeamos si algún colaborador de comercios ha resultado positivo pero no están infectados, no traen ese factor en contra”, subrayó.