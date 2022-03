Lizeth hereda la dulce tradición de elaborar jamoncillos

HERMOSILLO, Sonora.- El jamoncillo es uno de los dulces tradicionales hechos a base de leche que por varias décadas han estado en la vida de sonorenses y que por tradición, muchas familias han creado su propia receta que ha perdurado por varias generaciones.

Tal es el caso de la familia Serrano, quienes desde hace 84 años elaboran el jamoncillo con una de las recetas más ricas en la región y por su calidad inigualable, su producto es el preferido para poner en la mesa de muchos hogares.

El legado de “Jamoncillos E. Serrano” lo inició Leopoldo Serrano Ramos, en 1938, quien en ese entonces se dedicaba a la venta de leche y decidió aventurarse para preparar su propia receta de jamoncillos que fue perfeccionada con el tiempo hasta obtener el sabor actual, según platicó su nieta Lizeth Serrano Martínez.

Las instalaciones del pequeño negocio lo iniciaron en la colonia Centro, en la casa de los abuelos de Lizeth, en un espacio que destinaron especialmente para la elaboración de jamoncillos y donde don Leopoldo creó la receta secreta que ha deleitado una gran cantidad de paladares.

A pesar de que los ingredientes son a base de leche y azúcar, la técnica heredada por sus antepasados ha hecho que los jamoncillos de la familia Serrano sigan teniendo el mismo sabor, como así lo han mencionado los propios clientes.

Recordó que desde muy joven empezó a involucrarse en el negocio familiar, cuando se despertaba a las 04:00 de la mañana y escuchaba el ruido de las cazuelas en la cocina, y veía a su padre trabajar mientras se asomaba por una de las puertas que conecta a la casa con el área de trabajo.

Yo veía a mi papá cuando se despertaba a las 04:00 de la mañana y hacía los jamoncillos y me decía: ‘Vete a dormir’. Me gustaba mucho verlo y me empezó a interesar, y después los sábados le ayudaba a poner moldes, y ya me fui interesando más en el negocio”, agregó.