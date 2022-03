“¿Y por qué no?”, Guillermo aprendió a bordar con tutoriales y ahora es maestro

HERMOSILLO, Sonora.- Los coloridos bordados de Tenango llamaron su atención cuando los vio en Internet, conoció su historia y se preguntó “¿Y por qué no hacerlo?”, así Guillermo Valenzuela, de 50 años de edad, aprendió a bordar y ahora tiene un club de Lectura y Bordado en la Biblioteca Jaime Arellano, en el Centro de la ciudad.

Su madre era costurera y él únicamente había tomado el hilo y aguja para coser un botón a la ropa o hacer un dobladillo al final de una prenda, esto es distinto, pues es toda una “arteterapia”.

Se me ocurrió empezar a bordar porque en Internet vi los bordados de Tenango. El bordado de Tenango inició en Tenango de Doria en Hidalgo y por la crisis económica de los años sesenta, las mujeres empezaron a bordar y a vender sus productos y al ver esa historia dije ‘¿Y por qué no hacerlo? Y me encargué mis primeras mantas y compré los hilos”, contó.