Lía va por medalla

HERMOSILLO, Sonora.- Hace cuatro años, la vida de Lía Lugardo tomó uno de los rumbos más importantes al decidir emprender una carrera dentro de la gimnasia y con el paso del tiempo ha confirmado que su decisión fue la correcta.

Fueron varios deportes los que probó, pero el que más le gustó fue precisamente en el que ahora se especializa y en el que compite para ser una de las mejores de México en su categoría.

“Empecé porque mi mamá me insrcibió en varios deportes, y el último en el que me metí fue gimnasia, y después de cuatro meses regresé porque me gustó. Eso fue hace como cuatro años.

“Me gustaron mucho las acrobacias, las dificultades de cada una, además de conocer lugares. Hago gimnasia en los cuatro aparatos, barras, viga, piso y salto”, explicó.

En los próximos días, Lía estará en Querétaro compitiendo en el Campeonato Nacional Juvenil de gimnasia, y ya se encuentra lista para, desde su punto de vista, pelear por varias medallas en las modalidades que ella considera son su especialidad.

“Llevo dos meses preparándome para esta competencia que es nivel ocho, es difícil porque algunos días no salen las cosas y tienes que esforzarte más del doble para que puedas hacerlo bien.

“Espero que me vaya bien en salto, porque creo que soy buena, en barras asimétricas creo que también voy a ganar una medalla, porque también he tenido buen nivel últimamente”, destacó.

A pesar de los momentos buenos, también ha habido situaciones complicadas que le ha tocado vivir, como el hecho de que sus papás no cuenten con los recursos suficientes para mantenerla activa, o bien, lesiones que le han impedido estar en competencia.

Pero a Lía nada la detiene, ya que sabe que si se esfuerza y si pone toda su energía en conseguir cosas importantes, estas van a llegar a tiempo y la harán destacar no solo en Sonora, sino a nivel nacional.