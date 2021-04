Ley Churrumais 2: Iniciativa divide opiniones entre hermosillenses

HERMOSILLO.- La “Ley Churrumais 2” que pretende prohibir el alimento chatarra a menores de edad dividió opiniones entre hermosillenses, pues mientras unos están a favor, otros consideran que se estaría coartando el derecho de las personas.

Judith Montaño comentó que está de acuerdo con esta medida porque se van a prevenir enfermedades en los infantes y algunas pueden llegar a ser muy graves como es la diabetes.

Yo tengo una niña de 5 años, ya tiene 3 años con diabetes nomás me dijeron que era por eso, por la comida chatarra, es todo, y si no hacemos nada es peor, es lo mejor que podía pasar no venderlas”, manifestó.