Lectores apoyan a Rita

HERMOSILLO, Sonora.- El sábado 22 de mayo fue el cumpleaños de la señora Rita y desde entonces le han caído “puras bendiciones”, dijo, pues ha habido gente que la ha apoyado luego de conocer su historia.

Y es que a últimas fechas se ha complicado su panorama y ha tenido que enfrentar diversos retos.

Rita tiene una hija de 30 años que requiere de medicamentos costosos para controlar la epilepsia, además una nieta de 5 meses que también ha presentado convulsiones y requiere de estudios.

Hace cinco años su casa se incendió debido a un corto circuito, esto le provocó grandes daños en la estructura de su casa, sobre todo en los techos que parecen a punto de caerse, además de dañarse su taller de costura y su pequeño salón de belleza.

Tiene una hija estudiante que no tenía dónde llevar sus clases en línea y recibió de parte de una persona que leyó su historia, una laptop.

Una señora y un grupo de amigas le consiguieron una estufa de segunda mano para que pueda hornear pan y venderlo para poder sacar adelante a su familia.

Una señora me trajo unas tijeras, peines, esas cositas para cortar el pelo, otra señora con sus amigas consiguieron una estufa, una señora me dijo que me va a conseguir medicamento, los apoyos que me dieron, para mí ha sido grandioso todo”, comentó.