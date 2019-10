La mentalidad no se pierde

HERMOSILLO, Sonora.- Aunque reconoce que el duelo ante Correcaminos de la UAT fue el peor que han dado en el torneo, el defensa de Cimarrones de Sonora, Juan Carlos García Sancho sabe que no pueden abandonarse y bajar los brazos para la parte final del certamen.



El zaguero central dijo que pudieron haber sido más goles los que recibieran en Tamaulipas y está consciente de que es algo que no se puede dejar pasar por alto y que tendrán que corregir.



“Creo que contra Correcaminos fue un mal partido defensivamente, que nos pudieron haber metido más goles, de los errores se aprende y esto nos llega en buen momento para pensar en qué se está haciendo mal.



“Creo que una de las cosas sólidas ha sido la defensa y no abandonarnos, seguir pensando que somos la mejor defensa, que hay que partir del cero, porque en cualquier jugada pordemos hacer gol y se gana el partido”, manifestó.

En cuanto a lo que respecta al juego del próximo domingo contra Dorados de Sinaloa, el llegado a la institución para este Apertura 2019 explicó que será vital una victoria para regresar dentro del pelotón de líderes.



“Más que pensar en ellos (Dorados) hay que pensar en los que hemos dejado de hacer en los últimos partidos, regresar a las bases, hacer lo que hacíamos para estar en los primeros cuatro”, comentó.