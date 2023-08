¡La Universidad de Sonora está en Minecraft!

HERMOSILLO, Sonora.- Un año como alumno de la Universidad de Sonora le bastó a Santiago González Barrera, de 21 años, de edad para recrear al Alma Mater en el mundo Minecraft.

Comentó que aspiraba a ser estudiante de odontología en la Universidad de Sonora, pero al no quedar ingresó a la escuela de Químico Biólogo, en su año de estancia se dedicó a descubrir y fotografiar cada rincón.

En ese momento yo estaba cursando la Universidad y me puse a pensar si a la Universidad en ese momento ya la habían recreado y dije ‘pues, investigo y si nadie la ha recreado pues la recreo yo’ y así fue como se me ocurrió hacerla Universidad en el juego”, comentó.

Con un celular I Phone 11 se dedicó a recorrer las instalaciones de la Unison, tomó fotografías en los pasillos, en las áreas de convivencia y tiendas de todas las carreras. En el mismo teléfono inteligente diseñaba los primeros edificios en Minecraft.

Empecé con mi celular, llegó mi cumpleaños, en febrero y con el dinero que me dieron me compré el juego en la computadora, y a partir de ahí empecé a recrear en la computadora y fue muchísimo más rápido”, expresó.

Con los 800 pesos que le dieron como regalo por su cumpleaños se compró el juego para computadora y empezó a trabajar en su recámara. Comenzó el proyecto en septiembre del año pasado y finalizó a inicios de agosto del siguiente año.

Explicó que la idea de realizar un mundo Minecraft de la Universidad lo mantuvo en total hermetismo, ni amigos ni compañeros de escuela lo sabían, pero cuando lo liberó al público el pasado fin de semana, en pocos minutos recibió miles de compartidas y felicitaciones en redes sociales.

“Hasta donde yo he visto yo creo que le fue bien, le ha gustado mucho a la gente, ha tenido buenas reacciones, ha tenido buenos comentarios y es algo que les interesa”, manifestó.

Explicar la ubicación de los edificios con el popular videojuego es muy fácil de entender para los jóvenes que crecieron interactuando con él, dijo.

“Y conocer los edificios, las estructuras, las áreas de convivencias, las tiendas, las van a poder ver en el juego”, mencionó, “sin tener la necesidad de ir a la Universidad con el Sol, aquí lo pueden hacer desde su celular, desde la computadora, incluso desde la consola”.

Santiago González Barrera de su bolso paga una mensualidad de 150 pesos para que un máximo de 10 personas ingresen a la vez para descubrir la Unison a cualquier hora. Añadió que se cambió a la universidad Durango Santander para estudiar la carrera de Odontología.

Hice el examen (para odontología de la Unison), pero no quedé y en la carrera de Odontología y Medicina solamente se puede quedar por examen, no se puede quedar por promedio de preparatoria ni por tronco común, no se pudo así que me tuve que ir a una privada”, relató.