La Liguilla para Cimarrones es obligación

HERMOSILLO, Sonora.- Conseguir el pase a la liguilla en este próximo torneo para evitar otro fracaso como equipo: Bajo esa perspectiva observa el Clausura 2020 del Ascenso MX, el jugador de Cimarrones de Sonora, Pablo Gómez.

Luego de no poder ser uno de los siete invitados a la "Fiesta Grande" el pasado semestre, el extremo de 22 años de edad asegura que ese objetivo es una obligación para todo el plantel.

Y mucha. Creo que fue un fracaso no calificar a la liguilla. Estábamos todo el torneo arriba, creo que nos desanimó a todos, nos dolió a todos, a la afición también; creo que este torneo debemos eso de la liguilla pasada".

El anterior torneo, Gómez fue un elemento habitual regular en el once inicial al disputar cada uno de los trece partidos de liga como titular y anotando un gol, para acumular mil 148 minutos en cancha.

Bajo ese escenario, el futbolista reconoce la constante actividad que tuvo con el cuadro sonorense y acepta esa responsabilidad, que por momentos, estaba en sus pies en el ataque.

"Me siento bien, creo que hay que seguir trabajando. No me puedo relajar, hay que seguir trabajando para seguir con el torneo regular y mejorar cada día más como jugador".

Ante la problemática de carencia de gol que se sufrió el pasado certamen, el joven elemento ve como un acierto las contrataciones que llegaron al equipo, sobre todo, en la zona de ataque.

"Se reforzó bien el equipo con todos los que llegaron, con Jahir (Barraza), es un buen delantero, ha hecho goles en la pretemporada. Este torneo, adelante vamos a estar más fuertes que nunca".