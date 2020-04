La Kaliente busca ayudar a 100 familias

HERMOSILLO, Sonora.- Ante la contingencia que se vive en Hermosillo, la radio La Kaliente 90.7, a través de sus espacios de noticias El Madruguete y La Calentura, que conducen José Ángel Partida y Pedro “Chory” Carmona, iniciaron el programa social “Dos en uno”.



Esta iniciativa consiste en, para motivar a las familias quedarse en casa, llevarles comida a su mesa y alimentos no perecederos a su alacena.



“Ya hemos hecho este tipo de acciones, sobre todo en diciembre. Hoy, al ver la problemática de falta de liquidez y de comida, nos dimos a la tarea de hacer esta promoción”, comentó el locutor de noticias.



“El programa lo hacemos con empresarios, amigos y deportistas. Previo visitamos a familias muy vulnerables, buscamos que la ayuda llegue a las más necesitadas y no sólo es comida, a veces el gas, pañales de adultos y hasta una lanita en efectivo. Surtimos una casetita de dulces, cigarros, sodas... pequeños negocios de donde viven algunos adultos mayores según sea el caso”, explicó Pedro “Chory” Carmona, coordinador operativo de este programa, el cual pretende llegar a 100 familias.



Este programa cuenta con el apoyo del director general de la Radio La Kaliente, Abelardo Rodríguez, señaló Carmona.



Durante estos días de cuarentena, hay familias que no han podido salir a trabajar, pues su labor no es considerada esencial, lo que ha mermado sus ingresos.



Si usted desea mayores informes puede comunicarse con Karina Gutiérrez al teléfono celular 66 23 35 45 42, o bien con “Chory” Carmona al 66 21 80 01 79.