Juntan firmas para "sacar" a indigentes por inseguridad

HERMOSILLO, Sonora.- Al no saber qué hacer por la inseguridad que se vive en la colonia, los residentes de Pedregal de la Villa, antes Piedra Bola, juntan firmas para desalojar a un grupo de presuntos delincuentes con problemas de adicción que invaden un predio abandonado.



El inmueble reportado está en las esquina de las calles Ejido y De la Turquesa, al Sur de la ciudad, el cual fue abandonado desde hace por lo menos ocho años y desde entonces lo han usado para delinquir y arrojar basura; nadie sabe nada del dueño.



"Siempre ha sido un problemón esta casa porque antes estaba peor, tenía más cuartos, pero los tumbaron porque se metían los mariguanos y asaltaban a todo el que pasaba por ahí, hasta que no sé si el Ayuntamiento o el mismo dueño lo limpió.



"Una vez que lo limpiaron", agregó una de las reportantes, "la gente volvió a echar basura y ahora se metieron unos vagos, que ya no los aguantamos porque se drogan todo el día y son unos malandros, la verdad".



Los denunciantes, quienes pidieron omitir su nombre, coincidieron que los "invasores" ya saben quiénes son y algunos se portan agresivos, por tal motivo, decidieron juntar firmas entre todos los vecinos para entregarlas a la autoridad y sacar a los presuntos delincuentes.



"Pues estamos pensando juntar firmas para sacarlos, porque peligran nuestros hijos, más ahora que ya salieron de vacaciones y no es que seamos sangrones, sino que ya nos tienen hartos, porque ya los habían sacado y volvieron otros.

INSTALAN CAMPAMENTO



Más de siete años llevan los vecinos de la colonia El Mariachi, sufriendo con el abandono de un terreno baldío el cual fue invadido por personas en situación de calle, quienes además aseguraron que hacen daño; piden ayuda a las autoridades.



El predio está ubicado en las calles Narbona y Sonora, en el cual hay una pequeña construcción que tomaron como baño público, además de basura y maleza que con el paso de los años, personas ajenas a la colonia han ido acumulando.



Según los denunciantes, el problema es el campamento que instalaron algunas personas que decidieron vivir en el lugar y se cometen actividades desagradables para los vecinos de los alrededores.



"Son como diez personas las que viven ahí y se meten hombres y mujeres. Es un ‘cochinero’, porque desde que yo estoy aquí, hace siete años, ya estaban ellos. Los vecinos me dijeron que se iban instalando cuando nosotros llegamos.



"Sí necesitamos que los quiten, porque se portan muy agresivos", expresó una de las denunciantes anónimas, quien dice que del dueño no se sabe nada.



Los residentes de las colonias coincidieron que se deben de implementar severos castigos a los dueños de los terrenos abandonados.