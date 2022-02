Jubilados y pensionados realizan marcha; piden audiencia con autoridades municipales de Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Cerca de 100 jubilados y pensionados marcharon por las calles desde el Museo de la Universidad de Sonora hasta Palacio Municipal.

Jorge Encinas Gamez, vocero del movimiento manifestó que este movimiento es para solicitar una audiencia y buscar un acuerdo con la autoridad municipal.

Con nosotros no han llegado a ningún acuerdo, el otro día mandaron un comunicado con foto sobre que ya se resolvió pero no es cierto, no se ha llegado a un acuerdo", desmintió.