Juan González pasa las festividades decembrinas hospitalizado por quemadura; su familia se mantiene unida ante las adversidades

HERMOSILLO, Sonora.- Pasar las festividades decembrinas fuera de casa, durmiendo en la intemperie, y frente a un hospital esperando el alta, pareciera una pesadilla para cualquiera, pero no para la familia González Lozano, pues pesar de vivir esta situación desde hace una semana, agradecen seguir juntos, y son felices ante las adversidades.

Nosotros no estamos tristes, somos felices gracias a Dios, porque estamos juntos, porque estamos bien, dentro de lo que cabe, y porque no hemos pasado hambre, ni sed, gracias a la ayuda de la gente", expresó Juan González, junto a su esposa y nieto.

Fue el 23 de diciembre cuando la familia tuvo que trasladarse desde Caborca, Sonora, a Hermosillo, para atender una quemadura que se hizo Juan en la ingle, porque le cayó una jarra de agua hirviendo.

El hombre tuvo que ser sometido a tres cirugías en el Hospital General del Estado, y está esperando que le quiten los puntos el próximo 06 de enero, pero debe ser revisado casi diario, para recibir curaciones y limpieza en su sonda.

Estaba haciendo café y el agua se me resbaló y me calló ahí en toda esa zona. Ya me han operado tres veces en estos días, y ahorita estoy esperando que me quiten la sonda; me dijo el doctor que si todo sale bien, el 06 de enero me dan alta, con el favor de Dios.