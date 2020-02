José Enrique ha sido recolector de basura por 29 años; necesita mucha ayuda

HERMOSILLO, Sonora.- José Enrique Ruiz ha prestado su servicio a la comunidad por 29 años como "tirabichi" en el Ayuntamiento de Hermosillo, pero desde hace un mes dejó de caminar y hasta el momento los médicos no le han podido explicar el por qué de su padecimiento, lo cual ha bajado sus ánimos y las ganas incluso de comer o levantarse.

"No puede caminar, va para un mes que dejó de hacerlo, primero porque decían que tenía acido úrico, le controlaron eso, pero ayer (domingo) lo llevamos a urgencias otra vez, y me dijeron que ya no tenía nada, entonces la duda que yo tengo es ¿por qué no camina?, cuestionó su esposa Rosa María Borbón León.

"El está muy decaído por esa cuestión, a veces no quiere comer y así se la lleva, sin ganas de nada, porque aunque se levanta no aguanta mucho y se desespera", agregó.

Por la cuestión tan delicada que viven actualmente, Rosa decidió ver a su esposo con un médico particular, quien le encargó un ultrasonido de rodillas y piernas, ya que estas se encuentran con una hinchazón y retención de líquidos constante, lo que causa mucho dolor a José Enrique.

"También quieren descartar que no tenga cirrosis, pero son estudios que nos salen muy caros a nosotros y fuimos al Chávez y nos dijeron que no tienen consultas hasta marzo", agregó desesperada.

Debido a que José Enrique no ha podido trabajar, la situación se ha complicado aún más para ambos, por lo que muchos de los recolectores de basura han buscado la manera de apoyarlo económicamente.