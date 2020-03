Jesús Bojórquez quiere boleto paralímpico

Como si estuviera a punto de dar el salto más largo de su carrera, así es como Jesús Daniel Bojórquez recibió el reconocimiento al Deportista Adaptado del Año en el Premio al Mérito Deportivo de EL IMPARCIAL 2019.

Entre sus logros destaca la medalla de plata conseguida en el salto de longitud de los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019, algo que lo catapultó a codearse con los mejores exponentes a nivel continental.

"Me siento muy orgulloso de mí, le doy gracias a mi familia y a mi entrenador, por siempre estar ahí, sobre mí, diciéndome que no me raje, que le tengo que echar ganas.

Le doy también muchas gracias a Dios, por que me dio la oportunidad de haber representado a mi País y por haber obtenido la medalla del segundo lugar en los Parapanamericanos", comentó.

Convencido de que esto es apenas el inicio de sus mejores años como atleta, el joven de 22 años ya se mentaliza para sus próximas competiciones, con la mira puesta en asistir a unos Juegos Paralímpicos.