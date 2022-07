Jaime cuida de sus ceibas desde hace más de cuatro décadas

HERMOSILLO, Sonora.- Por más de 40 años, el señor Jaime López ha cuidado con esmero las dos ceibas que plantó frente a su casa en la colonia Isssteson Norte.

La Calle 3 Arizona destaca por su intenso verdor, pues árboles de gran tamaño fueron plantados en la acera Sur del corredor, ofreciendo una vista espectacular a sus visitantes.

El señor Jaime, jubilado de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), comentó que en 1980 acudió al bulevar Vildosola y calle De La Cultura, donde vio los árboles que ahora decoran su hogar.

Fui al vivero frente a la Casa de la Cultura en un pick up y me llevé las dos ceibas, tenía ganas de tener esas plantas y pensé que no crecerían mucho, pero terminaron crecieron mucho más de lo que esperaba”, comentó entre risas.