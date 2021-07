Iván competirá por Sonora en campeonato nacional hockey

HERMOSILLO.- Que los jóvenes le echen ganas, peleen por un futuro y nunca se dejen vencer, llamó Iván Eduardo, de 14 años, quien desde los 7 ha vivido en diferentes casas-hogar y su gusto por el deporte lo ha llevado a ser seleccionado para representar a Sonora en la competencia nacional de Hockey sobre Césped.

Yo conocí este deporte hace cinco años, un amigo me invitó a practicarlo en la escuela del CUM y me gustó mucho, se me hizo muy interesante, relató el adolescente.

Iván desde hace dos años es inquilino de Casa Guadalupe Libre, va en segundo de secundaria, y es uno de los alumnos más destacados de su salón.

Su materia favorita, contó, siempre ha sido deporte, y desea poder llevar su gusto al área profesional y en un futuro dedicarse a ello.