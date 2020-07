Instalarán filtros en carreteras que conducen a playas, ríos y balnearios

HERMOSILLO, Sonora.- Para mitigar los contagios de Covid-19 en Sonora, la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad instruyó a las corporaciones policiacas que la integran, a vigilar e instalar filtros en carreteras y caminos que conducen a playas, balnearios, ríos y arroyos para evitar el ingreso de turistas y visitantes.



Los integrantes de la Mesa, se informó a través de un boletín, acordaron apoyar en las acciones que los municipios realizan en los diferentes accesos a esos lugares de recreación y esparcimiento con el apoyo de elementos de la Policía Estatal de Seguridad, Ejército, Guardia Nacional y Marina.



Entre las acciones acordadas se indicó que en los puertos la Secretaría de la Marina no permitirá la salida de embarcaciones toda vez que los puertos se encuentran cerrados temporalmente y de forma parcial, a embarcaciones menores de recreo y deportivas, incluyendo las de servicios de turismo náutico a terceros, con las excepciones de Ley previa autorización de despacho plenamente justificado y expedido por las Capitanías de Puerto.

Señalaron que durante los operativos para restringir el acceso a quienes no residen y no cumplan con alguna actividad esencial en esas regiones se coordinarán con las dependencias del Sector Salud y Personal de Protección Civil en atención a los lineamientos emitidos por el Consejo de Salubridad a nivel nacional y estatal para no acudir a playas y balnearios de Sonora.



La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad reiteró el llamado a la población sonorense a quedarse en casa y con ello evitar la propagación y contagio del Coronavirus.