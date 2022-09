Incendio en Cereso I de Hermosillo: Angustia y desesperación vivieron familiares de internos

HERMOSILLO, Sonora.- Familiares de internos e internas del Cereso I. de Hermosillo vivieron momentos de angustia y desesperación, la noche de ayer, por temor a que pudiese pasarle algo a sus reos, durante el incendio que se presentó en el área de carpintería.

Fue a las 17:00 horas cuando las personas comenzaron a darse cuenta de una densa columna de humo, que salía de las instalaciones del penal.

De inmediato, contaron, buscaron acercarse al lugar para poder saber que estaba pasando, y si sus parientes o conocidos estaban en riesgo.

Yo desde ayer a las cinco de la tarde me vine, cuando vi la columna de humo, pero no me dejaron pasar, nos dijeron que estaba muy intenso el humo y que no podíamos estar adentro", contó Yahaira, quien tiene tres familiares en el área femenil del Cereso.