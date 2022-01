Hermosillo: Si necesita descuento del predial, deberá solicitarlo; aquí le decimos como

HERMOSILLO, Sonora.- Para obtener el 50% de descuento en el pago del predial, las personas de la tercera edad que demuestren estar un estado de vulnerabilidad serán acreedores al beneficio, siempre y cuando el valor de la propiedad no supere los 2 millones 650 mil pesos.

Yazmina Anaya Camargo, directora de Ingresos de la Tesorería Municipal, indicó que los descuentos por vulnerabilidad deben ser solicitados por el contribuyente, además de que el valor catastral de la propiedad no rebase los 2 millones 650 mil pesos.

“La ley de Ingresos y las Bases de Otorgamiento de Estimulos que es donde nos regimos para hacer los estímulos fiscales de forma anual, la petición del contribuyente debe ser por parte de él, al hacer estos cambios”, explicó.

Pueden solicitar estos estímulos, detalló, pensionados, jubilados, personas de la tercera edad en estado de vulnerabilidad, madres solteras, viudas, discapacitados y menores en orfandad.

“Lo pueden solicitar de forma presencial en los módulos de la calle Veracruz, Palacio Municipal y la Comandancia Sur, presentando la documentación correspondiente y nosotros les damos la atención personalizada”, añadió.

También pueden solicitarlos en la página www.hermosillo.gob.mx en el apartado “Ventanilla Virtual”, mostrando los documentos y en 24 horas se reflejará el descuento.

“Este descuento está todo el año, la Ley de Ingresos es para todo el 2022. Para solicitar el descuento se necesita que el predio esté a su nombre”, explicó, “sólo se aplicará el descuento a un solo predio y el que sea su vivienda y sólo presentará la identificación oficial”.

Durante lo que va de enero se ha logrado recaudar 120 millones de pesos, de 42 mil contribuyentes que pagaron, y la meta para este primer trimestre es de 477 millones de pesos.

Para ayudar a los ciudadanos a obtener de forma fácil y rápida los descuentos en el impuesto predial por concepto de persona en situación vulnerable, se presentará un oficio en Cabildo para facilitar el proceso.

René García Rojo, regidor del Partido del Trabajo, señaló que dicha propuesta se elaboró a inicios de mes, pero no se ha pasado a votación.

“Estamos platicando con otros regidores para que se sumen”, comentó, “estamos en este entendido los regidores de oposición, pero estamos buscando que se sumen los demás”.

Apuntó que al estar publicado en el documento de Bases de Otorgamiento de Estímulos 2022, se busca que quienes tengan casa con valor menor a los 2 millones 650 mil pesos sean los beneficiarios al descuento de un 50% en el pago del predial. Confió que dicha propuesta sea vista en Cabildo.

Ya me llegó el papel pero no he podido pagarlo, no le entiendo a eso del Internet la verdad, está muy enredoso. Antes nomás iba, daba mi credencial y me lo aplicaban, ahora me dijeron que ya no es así”, comentó Jesús Ocejo Pérez.