Hermosillo: Fallan 25 camiones recolectores y se retrasa el servicio

HERMOSILLO.- En las tres últimas semanas el servicio de recolección de basura ha ocasionado molestias a los ciudadanos, ya que pasa de manera irregular, pues 25 camiones recolectores quedaron fuera de servicio por distintos motivos.

Martha Rodríguez, vecina de la colonia Las Minitas, contó que anteriormente pasaban por la basura a las 11:00 horas, pero en los últimos días han tenido problemas con el horario.

En ocasiones vienen muy temprano, también estuvieron viniendo a la hora y en otros días ya muy tarde en la noche y es un problema porque luego los perros hacen un cochinero”, dijo.

Y es que al permanecer la basura afuera de las casas, los perros y gatos rompen las bolsas cuando se trata de desperdicios orgánicos.

“Ya me ha pasado que dejo la basura en el bote y cuando vuelvo hay un cochinero porque los perros me la tiran o los indigentes que pasan buscando latas y esas cosas para reciclar también me hacen un cochinero”, expresó Esther Ahumada, vecina de la colonia Heberto Castillo.

La vecina del sector Norte de la ciudad, añadió que algunas veces prefiere meter la basura nuevamente a su patio o bien, pedirle a alguno de sus hijos que viven con ella estar atentos para cuando pase el camión recolector.

LA TIRAN EN BALDÍO

Un vecino de la colonia Cuatro Olivos, detalló que cuando el servicio llega a retrasarse o a faltar, algunas personas prefieren arrojar la basura en los predios baldíos para deshacerme de los desperdicios.

Acá tengo una vecina que eso hace, no pasa el camión o no saca la basura a tiempo y mejor le pide a su esposo que vaya y la tire en el baldío que está cerca del parque para que según ella no tenga cochinero en su casa”, indicó un habitante de la calle Villa Hidalgo.

PROBLEMAS CON CAMIONES

Autoridades del Ayuntamiento de Hermosillo informaron que al recibir la administración la semana pasada, tuvieron reportes por fallas en el servicio de recolección de basura.

La causa, explicaron, fue que alrededor de 25 camiones estaban fuera de circulación por distintos motivos, por lo que se trabaja en recuperarlos para reintegrarlos al servicio.

Y es que estos camiones recolectores presentaron problemas mecánicos, lo que ocasionó que las unidades se tuvieran que enviar a los talleres.

Esto obligó a realizar una reorganización en el trabajo de los camiones recolectores en servicio.

Actualmente, añadieron, el servicio se regularizó en cuanto a cumplir con los días en los que pasan las unidades por las colonias.

Sin embargo en algunos sectores el retraso continúa con margen de una hora, aseguraron.

La autoridad municipal puntualizó que una vez que los talleres entreguen las unidades serán reintegradas a las rutas, para que el servicio se regularice al 100% en los próximos días.