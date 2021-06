Hermosillo: Desesperada, madre de familia clama por ayuda para encontrar a su hijo desaparecido

HERMOSILLO.- Una manifestación frente al Palacio del Gobierno realizó Karla Sánchez, madre de Félix Aguilar Sánchez, de 19 años de edad, desaparecido desde la semana pasada en el sector de la central camionera de Hermosillo.

Aclaró que desconoce el paradero de su hijo desde el pasado 26 de mayo del presente año, cuando un grupo armado los amedrentó al llegar a la central Mayitos, y el joven corrió; desde entonces no sabe nada de él.

Desde ese día no tengo noticias de mi hijo, como lo ven en la imagen, estoy destrozada, cada día como lo he repetido, cada minuto, yo les pido y no sé a quién acudir ya, estoy yo sola aquí”, manifestó.

En estos días de búsqueda, señaló, ni la Fiscalía de Justicia del Estado de Sonora le han dado noticias que la alienten a que van a dar con el paradero de su hijo y los videos del lugar donde desapareció Félix apenas fueron entregados a la autoridad.

“El único que me dicen que tienen son las cámaras, que no se miran placas, y hasta ahorita no me han enseñado videos y la verdad es que siento que no han trabajado como debería”, mencionó.

SÓLO QUIERE ENCONTRARLO

Karla Sánchez nunca esperó vivir una situación de estas en su vida y ahora sólo ruega a quien tenga información acerca de su hijo que se la hagan saber, indicó durante la manifestación pacífica que realizó ayer en la mañana en compañía de Buscadoras Por La Paz Sonora.

“El día que llegué, ese día no paré, día y noche, no me importa y así seguiré hasta encontrarlo”, exclamó entre llanto y lágrimas la madre afectada.

Explicó que su hijo se dedica a la venta de mariscos y a eso venía Hermosillo cargando una hielera además de trabajar como barbero.

¿TIENE INFORMACIÓN?

