Hermosillo es de las ciudades con más conflictos entre vecinos

HERMOSILLO, Sonora.- Las colonias La Cholla, Tierra Nueva y la comunidad rural del Poblado Miguel Alemán son las que acumulan más reportes al número de emergencias 911 por conflictos entre vecinos, señalaron autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública.

En lo que va del año, la dependencia estatal informó que se han recibido 427 reportes en donde las principales son por música a alto volumen, ruido y personas ingiriendo bebidas embriagantes, así como otras situaciones.

Según datos del 911, solamente de enero a julio en la colonia La Cholla se han recibido 18 reportes, lo cual corresponde a un 4.08% de las llamadas que llegan al número de emergencias.

Seguido por la colonia Tierra Nueva, de la cual se han obtenido 17 reportes, equivalente al 3.85% de las llamadas; posteriormente,

Poblado Miguel Alemán con 15, representando un 3.40%.

A nivel nacional, Hermosillo es una de las ciudades del Norte del país en donde un 52.22% de su población mayor de 18 años ha tenido al menos un conflicto entre vecinos durante el primer trimestre de este año, porcentaje que aumentó para el segundo trimestre con un 65.3%, según los resultados que arroja la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana.

El estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indica que la capital sonorense obtuvo los valores más altos en comparación con los estados vecinos de Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

Destacan que los principales problemas entre los vecinos son el ruido, el arrojar basura o quemar en la vía pública, problemas de estacionamiento o relacionados con animales domésticos, conflictos en el transporte urbano, diferencias con vecinos que han ingerido bebidas alcohólicas o sustancias, entre otras.

La falta de cuidado de los dueños de perros y gatos en la colonia La Cholla representa uno de los principales problemas entre los vecinos, debido a que además de realizar sus necesidades en la vía pública y destrozar las bolsas de basura, están plagados de garrapatas y pulgas.

Guadalupe Soler, quien desde hace 15 años vive en la colonia, indicó que son varios animales que se ven en las calles y a pesar de saber quienes son los dueños, estos los dejan sueltos.

Son muy descuidados en la cuestión del cuidado de los animales, había un perrito que estaba lleno de garrapatas y gusanos y creo que unas vecinas lo mandaron dormir porque no se podía hacer nada más”, dijo.

Una de las preocupaciones de la vecina y de los habitantes alrededor es la proliferación de la garrapata, debido a que dentro del sector han fallecido personas a causa de la rickettsia. Otro problema en la colonia es el alto volumen y vecinos “fiesteros” quienes cada fin de semana ponen música después de las dos de la mañana y perturban la paz de los residentes de la colonia.

Gilda Moreno, habitante de la colonia indicó que en varias ocasiones ha tenido que dormirse hasta tarde por la música tan alta que sus vecinos ponen en sus estéreos o los carros.

No les digo nada porque ¿qué voy a hacer? Soy una persona mayor y ellos ya están tomados, es un riesgo para míporque capaz vienen y me hacen algo, mejor no digo nada”,dijo la señora de 56 años.