Hermosillo: “Teníamos mucho miedo mi hijo y yo, parecía que se me iba a volar el techo", Josefina teme por su hogar

HERMOSILLO: “Parecía que se me iba a volar el techo”, dijo Josefina Morales, quien vive en una casa de cartón y madera en la invasión Tres Reynas y cada temporada de lluvias teme por quedarse sin hogar.

La mujer de 70 años contó que durante la lluvia del pasado martes los fuertes vientos casi se llevaban el techo de su casa, el cual está elaborado con lonas, madera y cartón.

“Muy fuerte el viento, yo pensé que me lo iba a quitar (el techo) porque estaba muy fuerte. Teníamos mucho miedo mi hijo y yo, estábamos asustados”, dijo.

Pero una vez que se calmaron los fuertes vientos, el agua fue su preocupación ya que se filtró en todas las habitaciones de la pequeña casa y mojó ropa, cama, muebles y otros artículos.

Con cubetas aquí y allá en la cocina fue como pude controlar un poquito pero no fue suficiente, toda la ropa se me mojó y ahorita no he tenido ni chance de terminar de lavar y secar todo”, comentó.