Hermosillo: Se cae a pedazos un muro de la casa de Don Jesús; requiere apoyo

HERMOSILLO.- Jesús Ramírez Torres es un adulto mayor que vive en una casa en deterioro. Las paredes se están cayendo e intenta mantenerlas con vigas de madera y ladrillo viejo.

Alrededor de las 02:00 horas de ayer, en la calle Sufragio Efectivo y Manuel Gonzáles, colonia Centro, uno de los muros de la casa se derrumbó después de que un hombre quitó una reja de hierro que estaba firme en la pared.

Don Jesús, de 80 años de edad, mencionó que vive en este lugar desde hace seis años y no cuenta con recursos para hacer reparaciones o mudarse a otra parte.

Me he visto obligado a estar aquí porque no tengo ni pensión ni jubilación, a mi edad ya no me dan trabajo, vivo de la pensión que da el gobierno federal, expresó.

De joven trabajó como fotógrafo, en la política, señaló.

• Así está por fuera la casa donde vive Jesús Ramírez Torres, de 80 años.

FOTO: JULIÁN ORTEGA

DE CUIDADO

Elementos de Bomberos y Protección Civil, comentó, le advirtieron sobre la condición del edificio, pues anteriormente se habían caído unos cuartos de adobe que estaban en el jardín.

Explicó también que una tubería se tapó hace dos años lo que provocó que el agua agrietara y derribara parte de la estructura del frente, la cual reparó al rellenarla con ladrillos de los cuartos que ya se habían caído.

Por el desagüe no se salió el agua y se estuvo carcomiendo por dentro, hace como dos años. No me di cuenta, pensé que estaba saliendo el agua, mencionó.

La pensión para adultos mayores explicó que llega cada 60 o 90 días, con 3 mil 100 pesos que apenas cubre parte de su alimentación o gastos que pueda necesitar.

• Don Jesús Ramírez Torres necesita el apoyo con alimentos, medicinas y material para hacer reparaciones a la vivienda.

FOTO JULIÁN ORTEGA

NECESITA APOYO

Jesús Ramírez solicitó apoyo con material para poder arreglar su hogar.

Un poquito de material y sino con unas 25 láminas se hace un cuartito. La mano de obra yo la consigo, el techo está macizo, añadió.

Además del material pidió un apoyo para curarse una herida infectada en su rodilla, a la cual le recetaron un compuesto de propóleo en spray.

No tiene familiares cercanos en la ciudad, su único hijo vive en Estados Unidos y le envía apoyo económico cada cierto tiempo.

Es por ello que cualquier apoyo que le brinden será de gran utilidad para él.

Para contactarlo puede comunicarse al 66-23-24-60-13.