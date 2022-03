Hermosillo: Revive parque en Privadas del Mirador

Por el amor que le tiene a la naturaleza, Alma Rosa Ortiz Álvarez adoptó un tramo del parque de su colonia para embellecerlo y mantenerlo limpio.

Esto ha servido como ejemplo para sus vecinos, quienes también han adoptado parte del área pública y unidos han hecho del parque un espacio agradable para disfrutar y visitar.

El interés que desde siempre ha tenido por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente, alentó a la residente de Privadas del Mirador 1, del fraccionamiento Los Ángeles, a ingresar a grupos ambientalistas que realizan labores de limpieza en áreas públicas de Hermosillo.

Alma Rosa participaba ocasionalmente en las actividades que organizaba la asociación civil Caminantes del Desierto A.C, quienes entre otras cosas, han realizado limpieza en parques de algunas colonias, lo que la llevó a cuestionarse: ¿Por qué en el parque de mi colonia no?

• Alma Rosa Ortiz Álvarez empezó con la limpieza del espacio y luego empezó a plantar cactus, hasta contagiar a otras personas para que empezaran a hacerse cargo de un área del parque.

ÁRIDO Y SECO

La naturaleza me encanta, por eso andaba con estos colectivos, pero me encanta todo esto, dijo, no vivo en frente (del parque), pero sí andaba haciendo esta misma labor allá (en otros parques), ¿por qué no voy a hacerla en este parque?.

Recordó que estaba súper árido, seco, no había ni una planta, sólo unos mezquites secos y olivos negros.

Alma Rosa empezó a limpiar el terreno y lo primero que plantó fueron unos cactus que colocó a lo largo de la orilla de la banqueta y posteriormente diversas plantas, como sábila, enredaderas, palmas, entre otras.

La gente viene porque dice que está muy acogedor, se sienten muy a gusto aquí, y me siento muy alegre, vengo y por eso no me enojo si se llevan una mata o quiebran algo porque es una parte pública.

• Mary Aguirre, vecina de Privadas del Mirador 1, del fraccionamiento Los Ángeles.

RECICLAN

También se colocaron unos maceteros que fueron hechos con jabas y pedazos de madera reciclada, las cuales han servido para adornar el lugar, además de un pozo fabricado con llantas en desuso y madera.

Hay un grupito de vecinas que empezaron a ayudarme, pero luego vino el Covid y ahorita ya no me ayudan porque tienen ahí a sus hijos, entonces esto lo hago en las mañanas, temprano o en las tardes, ya cuando vengo les doy tierra, las riego, ahorita ando combatiendo a las hormigas porque me terminaron todo, explicó.

Alma Rosa colocó unas bancas de madera que le ayudaron a construir y hacer el lugar más acogedor, además de un contenedor de basura, al cual le cambia cada semana la bolsa.

La mayoría de las plantas provienen del jardín de su casa, donde tiene una gran variedad.

El bien que le hacía al parque Alma Rosa, quien desde hace 22 años habita en la colonia, animó a los demás residentes de la privada para sumarse al esfuerzo y adoptar cada quien su tramo, hasta que lograron mantener todo el parque limpio y bonito.

Tal es el caso de Mary Aguirre, vecina en la colonia desde hace más de 22 años y que decidió unirse a la limpieza del parque y convertirlo en un bello jardín, lleno de flores y plantas, adornados con piedras de colores, llantas decoradas y macetas colgantes, que le dan una sensación agradables y confortante.

Decidí agarrar el pedazo para que se vea bonito, yo vivo aquí en frente y para que esté mejor para la gente que viene y pasea, y camina. Tengo como unos tres años y antes pues estaban los mezquites, menos todo lo que ves de plantas, llantas, las piedras, ni las macetas, indicó.

A la gente le encanta. Me dice: Ay qué bonito parque, felicidades, y yo me siento muy bien, aunque a veces quiero tirar la toalla porque se junta el cochinero de los niños, pero luego digo: No, es el área de los niños y que se vea bonito.

SÍ RESPETAN

En cuanto a los visitantes, Mary comentó que las personas sí han respetado el lugar y tratan de cuidarlo, además de que algunas vecinas han donado flores y se unen a la limpieza.

Tanto Alma Rosa como Mary, aseguraron sentirse contentas con la labor que realizan, ya que es un bien que hacen para la comunidad y para el entorno en el que habitan sus hijos y su familia.