Hermosillo: Rescate Animal recibe quince reportes por crueldad en lo que va de agosto

HERMOSILLO.- En lo que va del mes de agosto, Rescate Animal Hermosillo ha recibido cerca de quince reportes por crueldad animal en diversos puntos de la ciudad, los cuales van desde animales en abandono hasta un caso donde un can murió.

David Franco Rodríguez, rescatista y líder de la agrupación indicó que también se reciben reportes de perros tirando la basura de los cestos o perros agresivos, aunque se brinda atención primordial a los casos extremos de violencia.

“Ese tipo de reportes no los atendemos, aquí lo que nos interesa es el bienestar animal, es decir, si a un animal le hacen daño nosotros vamos al lugar, ya sea que sea agredido a pedradas, quemados con agua caliente o fuego directo, golpeados, machetazos, entre otros”, comentó.

A pesar de ser una organización que no cuenta con recurso propio, Rodríguez Franco manifestó que en cada uno de los casos extremos en donde se requiere su presencia acude sin importar la distancia.

A veces si las personas me depositan y voy porque no cuento con mucha gasolina”, apuntó, “pero al menos un caso diario sí se me presenta en donde tengo que ir y auxiliar al animal”.