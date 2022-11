Hermosillo: Presunta agresión con machete a joven en secundaria causa alarma en padres de familia

HERMOSILLO, Sonora.- A causa de una falsa alarma dentro de la escuela Secundaria Técnica número 74 donde presuntamente hubo una agresión con un arma punzocortante y otro estudiante con una presunta arma de fuego, se decidió organizar el Operativo Mochila en el plantel.

El director del plantel, Ramón Velázquez Bustamante aclaró la situación en donde estuvieron presentes autoridades educativas y padres de familia.

"Se acordó que se comprará un detector de metales y que se va a tratar de poner un guardia para resguardar a nuestros alumnos y que se autorice la operación mochila sorpresa para que sean los mismos padres quienes la realicen", dijo.

Actualmente, mencionó que se ha hablado con los respectivos padres de familia de los estudiantes en donde cada uno explicó la situación.

En el caso del joven agredido con un machete es totalmente falso, no hubo ningún tipo de ataque, solo que dos jóvenes se presentaron en el turno de la mañana a visitar a otro pero no se quisieron identificar pero no hubo tal ataque", añadió.